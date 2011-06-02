Білорусь розраховує одержати від МВФ до 8 млрд доларів

Мінськ розраховує, що кредитна підтримка від МВФ становитиме від 3,5 до 8 млрд доларів, повідомив прем`єр-міністр Білорусі Михайло М`ясникович.

"Ми оцінюємо розмір підтримки від 3,5 мільярдів до 8 мільярдів доларів. Планується, що програма буде розрахована на три-п`ять років", - цитує прем`єра Бі-бі-сі.

Раніше влада Білорусі подала до Міжнародного валютного фонду звернення з проханням про видачу стабілізаційного кредиту.

Мінськ також веде переговори про виділення кредиту з фонду ЄврАзЕС. При цьому білоруський прем`єр зауважив, що вартість кредиту МВФ в 2 рази нижча, ніж позика ЄврАзЕС.