У Латвії сьогодні обирають Президента
09:13, 02 червня 2011Світ
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Кандидатів два
Сейм Латвії сьогодні обирає Президента країни.
На цей пост претендують нинішній глава держави Валдіс ЗАТЛЕРС і депутат Сейму Андріс БЕРЗІНЬШ, повідомляє радіо «Свобода».
Для перемоги кандидату треба заручитися підтримкою не менш як 51 парламентарія зі 100. У разі, якщо це нікому не вдасться, буде призначено новий тур голосування.
28 травня нинішній Президент Латвії В.ЗАТЛЕРС оголосив про початок процедури розпуску Сейму - через корупційний скандал.
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