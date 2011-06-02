У Латвії сьогодні обирають Президента

Сейм Латвії сьогодні обирає Президента країни.

На цей пост претендують нинішній глава держави Валдіс ЗАТЛЕРС і депутат Сейму Андріс БЕРЗІНЬШ, повідомляє радіо «Свобода».

Для перемоги кандидату треба заручитися підтримкою не менш як 51 парламентарія зі 100. У разі, якщо це нікому не вдасться, буде призначено новий тур голосування.

28 травня нинішній Президент Латвії В.ЗАТЛЕРС оголосив про початок процедури розпуску Сейму - через корупційний скандал.