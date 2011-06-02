У Латвії обрано нового президента

Сейм Латвії з другої спроби обрав на посаду президента країни парламентарія, колишнього банкіра Андріса БЕРЗІНЬША. Його кандидатуру таємним голосуванням підтримали 53 депутати.

Згідно з конституцією країни, парламент обирає президента на чотири роки.

На посаду претендували два кандидати: чинний глава держави Валдіс ЗАТЛЕРС і екс-голова Торговельно-промислової палати країни А.БЕРЗІНЬШ.

Сейс не підтримав В.ЗАТЛЕРСА, який лише п`ять днів тому ініціював процедуру розпуску самого Cейму.

Раніше Cейм на дав Бюро по боротьбі з корупцією дозволу обшукати будинок депутата і великого бізнесмена Айнарса ШЛЕСЕРСА, якого підозрюють в корупційних оборудках. В.ЗАТЛЕРС заявив, що вважає своїм боргом діяти на благо країни, і, незважаючи на те, що це викличе конституціональні й політичні ускладнення, він ухвалив рішення про розпуск Сейму.