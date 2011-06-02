Росія посилює контроль на кордоні

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) вводить додаткові профілактичні заходи у зв`язку зі спалахом тяжкого кишкового інфекційного захворювання у Німеччині та деяких інших країнах, а також у зв`язку з реєстрацією випадків холери в Маріуполі (Україна).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Росспоживнагляду.

Зокрема, встановлюється контроль за людьми і транспортними засобами, що прибувають з країн, в яких зареєстровані небезпечні захворювання, а також заборонено постачання овочевої продукції з країн Європейського Союзу.

У повідомленні зазначається, що за період з 28 травня по 2 червня в пунктах пропуску доглянуто 37 тисяч 200 пасажирів і 8 тисяч 864 членів екіпажів транспортних засобів (повітряних, морських, автомобільних), що прибувають з «неблагополучних країн», зокрема з Німеччини.

Осіб з ознаками інфекційних захворювань за цей період не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, з 29 травня в Маріуполі Донецької області госпіталізовано 5 чоловік, хворих на холеру. У країнах Європи 18 чоловік стали жертвами кишкової інфекції, джерело якої досі не визначено. Випадки захворювання зареєстровані в Німеччині, Австрії, Данії, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великій Британії.