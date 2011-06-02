США: сирійський президент вже майже поза законом

Держсекретар США Хілларі Клінтон заявила у вівторок, що законність перебування президента Сирії Башара Асада на його посаді нин під великим питанням, повідомляє Бі-бі-сі.

Вона закликала голрву Сирії або зайнятися реформами в країні, або "забратися з дороги".

Клінтон також наголосила, що світова спільнота повинна більш зібрано й рішуче протистояти тим заходам, якими в Сирії придушуються протести.

Сирійські громадянські активісти повідомили, що не менше 15 людей убиті сьогодні при придушенні демонстрації в місті Растан. Таким чином, за останні три дні жертвами зіткнень з силами безпеки в цьому місті стали майже 60 жителів.