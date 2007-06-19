”Людина-павук” втридорога продала свій особняк

Кіноактор Тобі Магвайер, виконавець головної ролі у трьох фільмах серії "Людина-павук", продав свій голлівудський особняк за 11,5 мільйонів доларів, повідомляє National Nine News.

У 2002 році Магвайер купив особняк всього за 3,7 мільйона доларів. Таким чином, він продав його втридорога, заробивши майже 8 мільйонів доларів.

Одноповерховий будинок площею в 465 квадратних метрів, розташований у Голлівуд Хиллз, був побудований на початку шістдесятих років минулого століття. У дев`яностих він пережив першу реконструкцію, а після покупки Тобі Магвайером в 2002 році – другу.

У особняку, виконаному в середземноморському стилі, є три спальні, спортивний зал, кухня шеф-повара і приміщення для прислуги. Разом з будинком нові мешканці отримають також так званий "нескінченний" басейн – що створює ілюзію, ніби він йде за горизонт.

Магвайер жив у будинку зі своєю нареченою Дженніфер Мейер і їхньою дочкою Рубай Світхарт Магвайер. Поки невідомо, куди Людина-павук і його сім`я переїдуть після завершення операції.

Лента.ру