США закликали провести реформи, поки президента Ємену немає в країні

США вважають, що чинна влада Ємену повинна розпочати «мирний перехід до демократичних перетворень», поки президент Абдалла САЛЕХ перебуває на лікуванні в Саудівській Аравії.

Як повідомляє Gazeta.ru, про це заявив офіційний представник Державного департаменту Марк ТОНЕР.

«(А.САЛЕХ) у Саудівській Аравії на лікуванні. У Ємені залишається уряд, що складається з цивільних осіб. Ми вважаємо, що зараз саме час розпочати мирний перехід до демократичних перетворень», - сказав М.ТОНЕР.

Раніше в понеділок опозиційна коаліція Ємену підтримала передачу влади віце-президенту країни Мансуру ХАДІ, який виконує обов`язки президента. Представники правлячої партії заявили, що президент А.САЛЕХ повинен повернутися до Ємену найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня президентський палац А.САЛЕХА в Сані був обстріляний. Загинули троє охоронців, сам А.САЛЕХ отримав осколкові поранення в шию і трохи нижче серця.

Після цього опозиційне телебачення оголосило, що А.САЛЕХ загинув.

4 червня президент полетів до Саудівської Аравії на операцію по вилученню осколків.