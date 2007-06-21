Військовим США роздадуть гральні карти із зображенням пам`ятників Іраку

Пентагон ініціював випуск гральних карт із зображенням іракських пам`ятників для американських військовослужбовців в Іраку, щоб відвернути руйнування культурно-історичної спадщини країни, пише РІА "Новости" з посиланням на британську газету "Гардіан".

За задумом Пентагону, 40 тисяч нових колод (у розрахунку по одній на чотирьох військових) повинні запобігти перетворенню рідкісних пам`ятників і визначних пам`яток на "поля битв".

Окрім ілюстрацій, на картах розміщені коментарі у вигляді звернень до гравців. Зокрема, на п`ятірці треф написано: "Об`їжджати довкола, а не їхати по археологічних розкопках"; на іншій карті зазначається: "Цей пам`ятник пережив 17 століть. Чи переживе він вас?"

У 2003 р. США вже скористалися подібною ідеєю, видавши карти з обличчями іракських високопоставлених чиновників, оголошених в розшук.