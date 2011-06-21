Комуністи вимагають відмінити результати виборів у Кишиневі

Компартія Молдови (ПКРМ) та її кандидат у мери Кишинева звернулися до суду з вимогою відмінити результати другого туру виборів мера столиці, повідомляє Лента.ру

Разом із запитом комуністи передали до суду 200 скарг виборців і зауваження спостерігачів. Лідер ПКРМ Володимир Воронін заявив, що "вибори були сфальсифіковані чинною владою", а Компартія "не визнає кандидата Альянсу за європейську інтеграцію законно обраним мером Кишинева".

19 червня в Кишиневі пройшов другий тур виборів, на якому переміг чинний мер Дорін Кіртоаке. За даними Центрвиборчкому, він обійшов суперника-комуніста, якому раніше програв в першому турі, лише на 1,6 відсотка (50,6 і 49,4 відсотка, відповідно).

"Обіцяю, що ми використаємо всі законні шляхи, щоб захистити ваші голоси. Ви відчуєте це в найближчі години і дні", - пообіцяв своїм прихильникам кандидат ПКРМ Ігор Додон.