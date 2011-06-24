Хорватію приймуть до ЄС "найближчим часом"

Хорватія стане 28 країною-членом Євросоюзу в липні 2013 року, сподівання на це висловив у четвер голова Європарламенту Єжи Бузек.

"Ми сподіваємося вітати цю країну як нову державу-члена найближчим часом, сподіваюсь, у липні 2013 року", - цитує слова Бузека прес-служба Європарламенту.

Наразі до складу Євросоюзу входять 27 країн: Бельгія, Німеччина, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Естонія, а також Болгарія, Чехія, Данія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Швеція і Велика Британія, подає список РІА "Новости".