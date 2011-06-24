Помер Пітер Фальк - лейтенант Коломбо

У США у віці 83 років помер кіноактор Пітер Фальк, зірка серіалу "Коломбо".

Повідомляється, що кіноактор помер в ніч на п`ятницю в місті Беверлі-Хіллз, де він жив. Фальк був неодноразово номінований на кінопремії "Оскар", "Золотий глобус" і телепремію "Еммі". Зніматися актор почав в 1950-ті роки.

Перш за все Пітер Фальк відомий як зірка серіалу "Коломбо".