Помер Пітер Фальк - лейтенант Коломбо
21:32, 24 червня 2011Світ
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Зірці серіалу було 83 роки
У США у віці 83 років помер кіноактор Пітер Фальк, зірка серіалу "Коломбо".
Повідомляється, що кіноактор помер в ніч на п`ятницю в місті Беверлі-Хіллз, де він жив. Фальк був неодноразово номінований на кінопремії "Оскар", "Золотий глобус" і телепремію "Еммі". Зніматися актор почав в 1950-ті роки.
Перш за все Пітер Фальк відомий як зірка серіалу "Коломбо".
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