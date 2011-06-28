У Москві обговорять проект Договору про зону вільної торгівлі

У Москві проходить 50-е засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного засідання включено 10 питань, які охоплюють різні аспекти економічної взаємодії держав - учасниць СНД.

Предметом обговорення, зокрема, стануть проекти Договору про зону вільної торгівлі, Плану заходів щодо реалізації другого етапу (2012-2015 роки) Стратегії економічного розвитку СНД до 2020 року, Концепції стратегічного розвитку залізничного транспорту держав - учасниць СНД до 2020 року.

Україну на засіданні представляє урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД і іншими регіональними об`єднаннями Валерій МУНТІЯН.

Як відзначив перед початком засідання голова Виконавчого комітету – виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ, сьогодні у Міністерстві економічного розвитку Росії пройшли консультації щодо узгодження проекту Договору про зону вільної торгівлі, і є певний рух («подвижки»).

Він підкреслив, що Виконком СНД і робочі групи пропонують доопрацювати проект договору і винести на найближче засідання глав урядів Співдружності.