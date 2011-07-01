Суд звільнив Стросс-Кана

Суд Нью-Йорка 1 липня звільнив з-під домашнього арешту колишнього главу МВФ Домініка Стросс-Кана, якого звинувачують у зґвалтуванні покоївки.

Чиновник був звільнений під зобов`язання з`явитися на засідання суду на першу вимогу.

Рішення було ухвалене наступного дня після того, як стало відомо, що справа проти Стросс-Кана може розвалитися.

Як з`ясували американські ЗМІ, покоївку, яка подала позов, викрили у брехні. Зокрема, виявилося, що вона надала недостовірні відомості про обставини своєї імміграції до США з Гвінеї, а в її свідченнях про напад Стросс-Кана були виявлені нестиковки.

Стаття була опублікована після того, як місце Стросс-Кана посіла міністр Франції Крістін Лагард.

За даними журналістів, прокурори, які займаються справою екс-голови фонду, розглядають питання про те, щоб відкликати звинувачення проти нього. Повідомлялося, що вони збиралися обговорити це питання із захистом Стросс-Кана.

Стросс-Кан був затриманий в Нью-Йорку 14 травня. Приводом для арешту стали свідчення покоївки готелю Sofitel, в якому проживав чиновник. За словами жінки, Стросс-Кан напав на неї і схилив до орального сексу. Сам чиновник висунуті проти нього звинувачення заперечив.

Спочатку Стросс-Кана відправили до в`язниці, пізніше його звільнили під заставу з умовою перебування під домашнім арештом у нью-йоркській квартирі з цілодобовим відеоспостереженням і озброєною охороною.

Новина про можливий розвал справи проти колишнього голови МВФ викликала ентузіазм у його соратників із Соціалістичної партії Франції. У разі якщо Стросс-Кана виправдають, він може взяти участь у майбутніх виборах президента країни, які відбудуться в 2012 році.

ТСН