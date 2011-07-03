Покоївка, яка звинуватила Стросс-Кана, займалася проституцією?

Покоївка нью-йоркського готелю Sofitel, яка звинуватила екс-главу МВФ Домініка Стросс-Кана в спробі згвалтування, підозрюється в проституції, повідомляє New York Post з посиланням на інформацію джерела, близького до розслідування захисту.

Як відзначає видання, ця інформація може пояснити, чому Д.Стросс-Кан наполягає на тому, що його зустріч з покоївкою була погоджена.

«Є дані, що вона отримувала просто величезні «чайові», якщо можна так висловитися, і аж ніяк не в подяку за вчасно принесені рушники», - заявило джерело газети.

Крім того, за його словами, 32-річна покоївка «витрачала шалені гроші на свій зовнішній вигляд».

Крім того, покоївка підозрюється в тому, що вимагала гроші з співвітчизників з Екваторіальної Гвінеї, які намагалися влаштуватися в США

Нагадаємо, що Д.Стросс-Кан був звільнений з-під домашнього арешту, після того як у слідства з'явилися підозри у недостовірності показань покоївки, яка звинуватила екс-главу МВФ.

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