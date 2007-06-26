Ющенко подарував Вселенському Патріарху срібні чарки
У Стамбулі Президент зустрівся з Варфоломієм І
Вселенський Патріарх Варфоломій І передав через Президента України Віктора ЮЩЕНКА благословення всім громадянам України.
|Віктор Ющенко і Вселенський Патріарх Варфоломій І під час зустрічі у Стамбулі. 26 червня
У розмові з В.ЮЩЕНКОМ Вселенський патріарх висловив радість з нагоди присутності у Туреччині такого високого гостя. Він сказав, що молиться за єдність України. Варфоломій I також висловив сподівання, що після дострокових парламентських виборів ситуація на Україні стабілізується.
У свою чергу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна іде правильною дорогою, яку надалі підтримує все більше і більше громадян.
Президент і Вселенський Патріарх обговорили розвиток релігій, а також процес формування Єдиної помісної церкви в Україні.
Також співрозмовники обговорили питання духовного виховання молоді на основі християнської етики.
Крім того, сторони обмінялись подарунками. Варфоломій подарував В.ЮЩЕНКУ ікону Іоанна Хрестителя та книжку про культурну різноманітність Туреччини. У свою чергу, Президент подарував патріарху набір посуду для вживання вина, виготовлений зі срібла.