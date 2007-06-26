Ющенко подарував Вселенському Патріарху срібні чарки

Вселенський Патріарх Варфоломій І передав через Президента України Віктора ЮЩЕНКА благословення всім громадянам України.

Як повідомила журналістам прес-секретар глави Української держави Ірина ВАННІКОВА, про це йшлося на зустрічі В.ЮЩЕНКА та Варфоломія I, що відбулась сьогодні у Стамбулі під час робочого візиту Президента України до Туреччини.

У розмові з В.ЮЩЕНКОМ Вселенський патріарх висловив радість з нагоди присутності у Туреччині такого високого гостя. Він сказав, що молиться за єдність України. Варфоломій I також висловив сподівання, що після дострокових парламентських виборів ситуація на Україні стабілізується.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна іде правильною дорогою, яку надалі підтримує все більше і більше громадян.

Президент і Вселенський Патріарх обговорили розвиток релігій, а також процес формування Єдиної помісної церкви в Україні.

Також співрозмовники обговорили питання духовного виховання молоді на основі християнської етики.

Крім того, сторони обмінялись подарунками. Варфоломій подарував В.ЮЩЕНКУ ікону Іоанна Хрестителя та книжку про культурну різноманітність Туреччини. У свою чергу, Президент подарував патріарху набір посуду для вживання вина, виготовлений зі срібла.