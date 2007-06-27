Ватикан відновив старі правила виборів Папи Римського. Як повідомляє НТВ, поправки до виборчого статуту вніс понтифік Бенедикт XVI. Тепер для того, щоб зайняти трон святого Петра кандидатові знову необхідно набрати дві третини голосів кардиналів.

Таке положення діяло до 1996 року. Потім Іоанн Павло II змінив процедуру, дозволивши обирати понтифіка простою більшістю голосів, якщо кардинали не можуть прийти до угоди протягом декількох днів.

У спеціальному посланні Бенедикт XVI заявив, що повернення старих правил це, перш за все, данина багатовіковим традиціям.