У Сирії під час придушення протестів загинули 12 людей

У Сирії, за різними даними, від 12 до 16 осіб загинули сьогодні при розгоні масових демонстрацій у різних містах країни, передає Радіо «Свобода».

Поліція застосувала сльозогінний газ і відкрила вогонь по демонстрантах у столиці країни Дамаску. Загинули п`ятеро осіб, зокрема дитина. Є жертви зіткнень і в місті Ідліб біля кордону з Туреччиною. За відомостями кореспондентів телекомпанії "Аль-Джазіра", в місті Дераа на півдні Сирії армійські підрозділи охороняли протестувальників від нападу сил безпеки. Демонстрації пройшли також у містах Хомс і Хама.

За відомостями правозахисників, сьогоднішні акції з вимогою звільнення політичних в’язнів і відставки Президента Башара АСАДА, є найбільшими з початку масових виступів у березні.

Минулого тижня сирійський уряд відкрив серію консультацій із опозицією про національне примирення, проте лідери протестного руху бойкотували зустріч.