Двоє російських журналістів одержали політичний притулок у США?

Російським журналістам Юрієві Багрову та Фатімі Тлісовій було надано політичний притулок у США.

Як повідомляється в прес-релізі Комітету захисту журналістів (КЗЖ), це відбулося ще навесні цього року. Кореспондент "Радіо Свобода" Багров і шеф-редактор південної редакції ІА Regnum Тлісова залишили Росію, побоюючись організованого російською владою цькування, стверджують у правозахисній організації.

Тим часом сама Тлісова в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" повідомила, що перебуває в США тимчасово у зв`язку з навчанням. Зв`язатися з Багровим, щоб одержати коментар, поки що не вдалося.

Додамо, що на сайті ІА Regnum Тлісова як і раніше згадується серед співробітників південної редакції агентства. За даними КЗЖ, обидва журналісти також співробітничали з агентством Associated Press.

Лента.ру