Аль-Каїда готує ”феєрію терору” до кінця літа

У секретній доповіді правоохоронних органів США, підготовленій для департаменту національної безпеки США, йдеться про те, що міжнародна терористична мережа "Аль-Каїда" цього літа планує здійснити "феєрію терору". Про це з посиланням на свої джерела в уряді повідомляє інтернет-сайт телекомпанії Ей-Бі-Сі.

"Це нагадує ознаки і відомості, які надходили влітку 2001 року", - говорить один з високопоставлених чиновників, який мав доступ до документа.

Представники правоохоронних органів США два тижні тому одержали інформацію про можливі теракти в аеропортах Глазго і Праги, направлених проти інфраструктури аеропортів і літаків.

За словами представників правоохоронних органів Шотландії, ніяких сигналів про можливу терористичну небезпеку вони не одержували.

Секретар Департаменту національної безпеки США Майкл Чертофф ( Michael Chertoff) заявив, що "всіма одержаними даними ми практично негайно обмінюємося з британською стороною".

У Великій Британії зараз діє найвищий рівень терористичної загрози - "критичний", введений після того, як у п`ятницю в Лондоні було виявлено два автомобілі з вибуховими пристроями, а в суботу палаючий автомобіль в`їхав у приміщення терміналу аеропорту Глазго на очах сотень пасажирів. Поліція вбачає зв`язок між цими двома інцидентами.

РІА Новости