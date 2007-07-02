У Москві починається заочний суд над Березовським

У Савеловському суді Москви у понеділок почнеться заочний розгляд кримінальної справи Бориса Березовського, обвинуваченого в розкраданні грошових коштів компанії "Аерофлот", повідомила РІА Новости прес-секретар Мосміськсуду Анна Усачова.

Оскільки обвинувачений перебуває у розшуку, справа відносно нього розглядатиметься заочно. "Чинне законодавство такий порядок передбачає", - відзначила прес-секретар.

Як очікується, в суді відбудуться попередні слухання у справі, які проходитимуть у закритому режимі. Захисники Березовського в судовому засіданні брати участь не будуть, оскільки підсудний заборонив їм це робити.

"Березовський заявив, що не має наміру брати участь в цьому фарсі, тому ні він, ні його адвокати брати участь в процесі не будуть", - сказав адвокат Андрій Боровков, який представляє інтереси Березовського.

За його словами, на прохання суду захист візьме участь лише в попередніх слуханнях.

Разом з тим він пояснив, що згідно з законом, така категорія справ не може розглядатися без участі захисників, у зв`язку з чим Березовському, швидше за все, буде наданий адвокат за призначенням.

Захист припускає, що весь процес може зайняти від двох-трьох днів до декількох місяців. Тривалість судового розгляду справи залежить від того, чи оголосять у суді всі документи з кримінальної справи.

Генпрокуратура звинувачує Березовського в розкраданні грошових коштів авіакомпанії на загальну суму більше 214 мільйонів рублів шляхом шахрайства (частина 3 статті 159 УК РФ) і легалізації грошових коштів, викрадених у ВАТ "Аерофлот", на суму більше 16 мільйонів рублів (частина 3 статті 174 УК РФ).

Статті Кримінального кодексу РФ, за якими звинувачується Березовський, передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.