Путін здивував Буша

Президент Росії Володимир Путін побував у гостях у президента США Джорджа Буша в його фамільному маєтку "Вокер Пойнт" на березі Атлантичного океану під Кеннебанкпортом. Лідери двох країн обговорили низку питань, зокрема плани США відносно ПРО в Східній Європі і поспілкувалися в неформальній обстановці.

Одним з головних підсумків переговорів російського і американського лідерів стала пропозиція Путіна використовувати спільно з США не тільки РЛС у Габалі (Азербайджан), але також станцію, що будується на півдні Росії, з попередження ракетних пусків.

"Ми готові при необхідності включити в цю роботу станцію в Габалі, яку ми орендуємо - сказав Путін на прес-конференції за підсумками переговорів, додавши, що Росія готова реконструювати цю РЛС. - І, більш того, якщо цього недостатньо, ми готові включити в загальну систему нову станцію з попередження ракетних пусків, що будується на півдні Росії".

"В цьому випадку немає ніякої необхідності розміщувати нові об`єкти в Європі - радари в Чехії і ударне угрупування в Польщі", - наголосив російський президент.

Путін також запропонував створити в Москві і Брюсселі центри обміну інформацією про ракетні пуски. "Ми пропонуємо створити центр обміну інформацією в Москві. Про це ми домовлялися кілька років тому, і настав час реалізувати ці домовленості", - сказав Путін.

"Аналогічний центр може бути створений в одній з європейських столиць, зокрема, в Брюсселі, і це була б замкнута система, яка працює в режимі реального часу", - сказав Путін.

Він відзначив, що Росія підтримує ідею консультацій з проблеми ПРО. "Разом з тим, вважаємо, що можна розширити число учасників цих консультацій за рахунок зацікавлених європейських держав і робити це на майданчику Ради Росія-НАТО", - сказав президент РФ.

Зі свого боку, президент США сказав, що пропозицію Росії потрібно опрацювати і на двосторонній основі, і через канали Росія-НАТО.

При цьому Буш повідомив, що підтримує ідею створення регіональної концепції протиракетної оборони. "Президент Путін запропонував регіональну концепцію ПРО. Мені подобається ця ідея", - сказав Буш.

Під час перебування в маєтку під Кеннебанкпортом президенти також багато спілкувалися у неформальній обстановці. Глава МЗС РФ навіть назвав зустріч президентів "лобстеровим самітом" - за вечерею лідерам подавали півторакілограмових лобстерів, якими славиться штат Мен.

Вранці у понеділок Путін в компанії батька і сина Бушів вирушили на рибалку, де президент Росії зловив морського окуня завдовжки близько 45 сантиметрів.

"Хочу привітати президента Путіна, що він - єдина людина, яка зловила рибу. І хороша риба!", - сказав Буш журналістам.

У завершенні поїздки Путіна в США, йому подарували двоколісний електроскутер Segway, який сім`я Бушів використовує для їзди по своєму маєтку.

"Кажуть, він спробував на ньому прокататися, хоча я сам не бачив. Начебто у нього непогано вийшло", - сказав журналістам 41-й президент США - Джордж Буш-старший.

На Segway їздять стоячи, злегка нахиляючись вперед або назад, тим самим приводячи машину в рух.

Батько глави Білого дому підтвердив журналістам, що саме про такий апарат йде мова на табличці, встановленій на одній з під`їзних доріжок у маєтку "Вокер Пойнт". На ній написано: "Обережно! Президент на самокаті. Зменште швидкість".

Це попередження з`явилося після того, як сім`ї Буш подарували Segway. Спочатку він здобув плачевну популярність - багато газет обійшли фотографії Буша-молодшого, який падає з цього "самоката". З другої спроби президент освоїв машину і проїхав кілька кіл разом з батьком, у якого з цим не виникло жодних проблем.

За матеріалами РІА Новости