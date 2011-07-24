Норвезький убивця написав "декларацію незалежності"

Норвежець Андерс Берінг Брейвік, який зізнався в здійсненні двох терактів, виявився автором своєрідного трактату-маніфесту "2083 - Європейська декларація незалежності", повідомляє Лента.ру з посиланням на газету Dagbladet.

1500-сторінковий документ з`явився в інтернеті 22 липня, за кілька годин до вибуху в Осло. У пресу маніфест потрапив вже після терактів.

Частина тексту є англомовним щоденником, який норвежець вів з 2 травня аж до дня злочину. З нього, зокрема, витікає, що він готувався мінімум з осені 2009 року. В одному місці Брейвік міркує про перевдягання в поліцейського (терорист був одягнений у поліцейську форму, коли розстрілював людей на острові Утойя). Також у документі є інструкції з виготовлення бомби, дані про інші теракти, ісламофобські та антимарксистські міркування Брейвіка.

Раніше стало відомо, що 22 липня Брейвік виклав в Мережу самостійно записаний відеоролик, в якому закликав інших людей стати "хрестоносцями" і боротися з ісламізацією Європи і марксизмом.