ЄНП готова прийняти Тимошенко до лав партії
Наша Україна вже вступила
Європейська народна партія (ЄНП) готова долучити до своїх лав партію «Батьківщина».
Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент ЄНП Маріо ДЕВІД.
Він повідомив, що під час нинішнього візиту до України він зустрічався з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.
За його словами, йому відомо, що партія «Батьківщина» після запрошення ЄНП обмірковує приєднання до цієї партії.
«Ми очікуємо, що лідери «Батьківщини» приймуть рішення. І якщо це рішення буде прийнято на користь приєднання, ми будемо раді», - сказав М.ДЕВІД.
Він також додав, що раніше членом ЄНП також стала і партія «Наша Україна».
Відповідаючи на запитання, М.ДЕВІД зазначив, що у ЄНП не має обмежень щодо кількості партій-членів від однієї країни.
ЄНП є однією з найвпливовіших партійних структур Європи. Її фракція є однією з найбільших у Європарламенті.