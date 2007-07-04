ЄНП готова прийняти Тимошенко до лав партії

Європейська народна партія (ЄНП) готова долучити до своїх лав партію «Батьківщина».

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив віце-президент ЄНП Маріо ДЕВІД.

Він повідомив, що під час нинішнього візиту до України він зустрічався з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

За його словами, йому відомо, що партія «Батьківщина» після запрошення ЄНП обмірковує приєднання до цієї партії.

«Ми очікуємо, що лідери «Батьківщини» приймуть рішення. І якщо це рішення буде прийнято на користь приєднання, ми будемо раді», - сказав М.ДЕВІД.

Він також додав, що раніше членом ЄНП також стала і партія «Наша Україна».

Відповідаючи на запитання, М.ДЕВІД зазначив, що у ЄНП не має обмежень щодо кількості партій-членів від однієї країни.

ЄНП є однією з найвпливовіших партійних структур Європи. Її фракція є однією з найбільших у Європарламенті.