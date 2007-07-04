Білла Гейтса обігнав мексиканський магнат (фото)

Білл Гейтс більше не найбагатша людина планети. Засновник Microsoft, який13 років підряд очолював список мільярдерів журналу Forbes, поступився лідерством мексиканському олігархові Карлосу Сліму Хелу. Статки 67-річного Сліма перевалили за 60 млрд доларів.

Менше півроку тому він займав 3-е місце після Гейтса і Уоррена Баффетта, гендиректора Berkshire Hathaway. У списку журналу Forbes, в якому дані про статки мільярдерів (розраховуються на підставі їх частки в бізнесі) знімалися 9 лютого, Слім був оцінений в 49 млрд, Баффетт - в 52 млрд, а Гейтс - в 56 млрд.

Але Слім показав найшвидші темпи зростання: статки багатого мексиканця за рік виросли на 19 млрд доларів. Підконтрольні йому компанії - фактичні монополісти в телекомунікаційному секторі Мексики: Telefonos de Mexico (Telmex) контролює більше 90% ринку фіксованого зв`язку, обслуговуючи 18,3 млн. домогосподарств, а оператор мобільного зв`язку America Movil, що працює по всій Латинській Америці, в Мексиці контролює 75% ринку (більше 44,9 млн. абонентів).

Едуардо Гарсіа, засновник мексиканського фінансового інтернет-видання Sentido Comun, оцінює статки Сліма в 67,8 млрд, а Гейтса - в 59,2 млрд доларів. Три місяці тому Гарсіа першим відмітив, що Слім обійшов Баффетта; Forbes опублікував цю інформацію декількома днями пізніше.

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