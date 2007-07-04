Штаб НАТО в Європі евакуйовано

Штаб головного командування об`єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE), розташований у бельгійському місті Монс, евакуйований через повідомлення про закладену в автомобілі бомбу, передає РІА «Новости».

Під машиною, що знаходиться в експлуатації автопарку генштабу, було виявлено підозрілий пакунок.

На місце події терміново виїхали сапери, пожежники і бригада швидкої допомоги.