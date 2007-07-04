Штаб НАТО в Європі евакуйовано
21:17, 04 липня 2007Світ
554
Через повідомлення про бомбу в автомобілі
Штаб головного командування об`єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE), розташований у бельгійському місті Монс, евакуйований через повідомлення про закладену в автомобілі бомбу, передає РІА «Новости».
Під машиною, що знаходиться в експлуатації автопарку генштабу, було виявлено підозрілий пакунок.
На місце події терміново виїхали сапери, пожежники і бригада швидкої допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter