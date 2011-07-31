Щоб врятувати США від дефолту, демократам потрібні 7 голосів

43 з 47-х представників Республіканської партії в сенаті США підписали лист, в якому повідомляють, що відмовляються голосувати за план, запропонований демократами про межу державного боргу, повідомляє Бі-бі-сі.

Представникам Демократичної партії потрібно не менші сімох голосів республіканців для ухвалення цього плану, голосування за який призначене на неділю.

План належить лідерові демократичної більшості в сенаті Гаррі Ріду і передбачає підвищення межі державного боргу на 2,5 трильйона доларів і скорочення видатків приблизно на 2,2 трильйона.

Якщо до вівторка, 2 серпня не буде підвищено ліміт держборгу, який наразі становить 14,3 трлн доларів, країна може опинитися в ситуації технічного дефолту.