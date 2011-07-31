Катер, що загинув у Москві, зареєстрований на Чукотці

Дев`ятеро пасажирів і капітан загинули в результаті зіткнення катера з баржою на Москві-ріці. Прогулянковий катер "Ластівка" зіткнувся з баржою "Ока-5" і потонув сьогодні, 31 липня, о 00.58. Сімом з тих, хто перебував на борту катера, вдалося врятуватися, один з них - громадянин Туреччини.

Зіткнення сталося з вини вантажного судна. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на попередню версію Слідчого комітету РФ, яку озвучив представник відомства Володимир Маркин. Він також заявив, що документи на експлуатацію обох судів вилучені.

Тривають підготовчі роботи з підйому судна, його обстежують водолази. Катер зареєстрований на Чукотці, його власник, він же капітан, був на борту і загинув. Раніше стало відомо, що власник катера тричі за останній рік притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення кількості пасажирів на борту. Вночі 31 липня на катері було 16 осіб замість дозволених 12.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб).