Швейцарія пропонує Україні свою систему ППО

Сьогодні у Вінниці відбулася робоча зустріч делегації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України з аташе з питань оборони при Посольстві Швейцарської Конфедерації в Україні Крістофом БРУНОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, українську делегацію очолював заступник командувача Повітряних Сил з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування ПС ЗСУ Віктор СІДАШ.

«Метою зустрічі було ознайомлення з можливостями швейцарської системи контролю за повітряним простором “SKYGUARD” та визначення перспектив подальшого співробітництва між видами збройних сил обох держав», – йдеться у повідомленні.

К.БРУН детально ознайомив українських військових із новітньою системою протиповітряної оборони “SKYGUARD”, а також розповів про особливості її роботи в єдиній системі контролю за повітряним простором.

«Система пройшла успішне випробовування у 2008 році під час проведення чемпіонату Європи з футболу. Крім того, її використовують для забезпечення безпеки у повітряному просторі в ході щорічного проведення економічного форуму в Давосі», – сказав К.БРУН.

Він також зазначив, що швейцарська сторона готова розглянути можливість залучення даної системи контролю за безпекою повітряного простору в ході проведення в Україні Євро-2012.

У свою чергу, В.СІДАШ запевнив гостя у тому, що дана інформація буде ретельно опрацьована і відповідні пропозиції керівництва Міністерства оборони і ЗСУ будуть доведені до швейцарської сторони.