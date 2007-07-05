Ющенко: для України відносини із США є стратегічними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив американських конгресменів, що для України відносини із США є стратегічними і зараз вони набирають особливої ваги.

Як повідомили УНІАН у прес-служби глави держави, сьогодні під час зустрічі з представниками Конгресу США В.ЮЩЕНКО зосередив увагу на подальшій європейській, євроатлантичній інтеграції України і вирішенні політичних проблем. Йдеться про просування країни до ЄС та НАТО, майбутні вибори до Верховної Ради і вдосконалення політичної реформи.

Глава держави підкреслив, що приєднання України до євроструктур «є ключовим національним пріоритетом». При цьому він акцентував увагу конгресменів, що для України відносини із США є стратегічними і зараз вони набирають особливої ваги. «Наша стратегічна мета – це європейська Україна, Україна, інтегрована в європейські процеси, асоційована в політичні процеси світу», – зазначив В.ЮЩЕНКО. За словами Президента, ця тема не є простою, втім, він особисто та його команда роблять все, «щоб ця дорога наблизилася».

Глава держави акцентував на важливості укладення поглибленої угоди з ЄС, оскільки це є «точка мобілізації, яка нам потрібна, щоб рухатись вперед». Також він зазначив, що є багато факторів, які ускладнюють цей шлях, одним з яких є політичний. На думку Президента, спекуляції в політичних колах не є протиріччями всередині нації. «У нації немає такого загостреного сприйняття проблеми Схід-Захід, як вона представлена на політичному рівні», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Парламентська криза в Україні, наголосив В. Ющенко, виникла через зміни до Конституції 2004 року. Президент також зазначив, що наполягає на введенні імперативного мандату.