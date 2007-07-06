Під Кабулом знайшли масове поховання часів радянської окупації

У Афганістані на території колишньої радянської військової бази на північ від Кабула виявлено підземну в`язницю, в якій поховані сотні увязнених, повідомляє ВВС News.

За свідченням генерала кримінальної поліції Кабула Алі Шаха Пактівала, в`язниця датується періодом радянської окупації 1980-х років. Її місцезнаходження показав 70-річний афганець, який працював на базі водієм і нещодавно повернувся в країну.

На даний момент виявлено 15 камер з кількома сотнями тіл (Не виключено, що їх кількість збільшиться). У багатьох загиблих зв`язані руки і зав`язані очі. Швидше за все, увязнені були поховані живцем.

Це вже друге масове поховання часів радянської окупації, виявлене поблизу афганської столиці. У 2006 році військові НАТО знайшли поховання у афганської в`язниці "Пуль-е-шархи" на околиці Кабула.

За офіційними даними, за час радянського вторгнення з 1979 по 1989 роки афганська сторона втратила близько мільйона людей при загальній чисельності населення в 13 мільйонів чоловік.

Лента.ру