Бенінські пірати, на відміну від сомалійських, не беруть заручників

Міжнародне морське бюро стверджує, що біля берегів західноафриканської держави Бенін активізувалися пірати, повідомляє Бі-бі-сі.

Тільки за першу половину року було здійснено 15 нападів.

За словами керівника бюро, в деяких випадках нападники захоплювали танкери, переганяли їх в інший район, де напоготові стояли порожні танкери піратів, і перекачували паливо в них.

При цьому команди захоплених судів бенінські пірати зазвичай відпускають, на відміну від сомалійських піратів, які вимагають за заручників викуп.