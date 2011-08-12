Бенінські пірати, на відміну від сомалійських, не беруть заручників
00:34, 12 серпня 2011Світ
3037 0
Заява Морського бюро
Міжнародне морське бюро стверджує, що біля берегів західноафриканської держави Бенін активізувалися пірати, повідомляє Бі-бі-сі.
Тільки за першу половину року було здійснено 15 нападів.
За словами керівника бюро, в деяких випадках нападники захоплювали танкери, переганяли їх в інший район, де напоготові стояли порожні танкери піратів, і перекачували паливо в них.
При цьому команди захоплених судів бенінські пірати зазвичай відпускають, на відміну від сомалійських піратів, які вимагають за заручників викуп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter