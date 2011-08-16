У Туреччині - масова бійка росіян і співробітників 5-зіркового готелю

Російське Федеральне агентство з туризму зв`язалося з міністерством культури і туризму Туреччини для з`ясування обставин масової бійки за участю російських туристів в готелі Laphetos Beach Resort в Анталії, повідомив РІА "Новости" прес-секретар Ростуризму Олег Мосєєв.

Туристичний портал "Турпром" повідомив у понеділок, що 6 серпня в п`ятизірковому турецькому готелі Laphetos Beach Resort відбулася масова бійка між туристами з Росії і співробітниками готелю. Причиною конфлікту став магнітофон, який в холі готелю включила одна з російських туристок. Музика не сподобалася синові керуючого готелем, і він ударив дівчину по обличчю, вибивши їй три зуби. На допоиогу росіянці кинулися співвітчизники, що знаходяться в холі. Через деякий час в готель приїхала поліція, затримала всіх росіян, які брали участь в бійці, але після нетривалого розгляду туристи були відпущені.

"Ми збираємо всю інформацію про цей інцидент, зокрема, за допомогою наших колег з міністерства культури і туризму Туреччини і сподіваємося, що всі винні в ньому будуть покарані", - повідомив Мосєєв.