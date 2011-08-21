З Тріполі почалася евакуація іноземців

З лівійської столиці Тріполі евакуювали іноземців.

Як повідомляє Лента.ру, громадяни Великої Британії та інших країн мають бути вивезені морем на Мальту впродовж сьогоднішнього дня.

Транспорт за іноземцями надіслав мальтійський уряд. Надісланий плавзасіб - не цивільне судно. У британському МЗС розповіли, що катер мав відплисти вранці в неділю, проте досі невідомо, чи вдалося іноземним громадянам залишити Тріполі.

Катером лівійську столицю мали залишити близько 10 підданих Великої Британії та кілька громадян інших країн. Більшість іноземців, які перебували в Лівії, включаючи громадян Росії й України, були евакуйовані в лютому-березні 2011 року, коли антиурядові виступи переросли в громадянську війну.

У ніч на 21 серпня лівійські повстанці почали штурм Тріполі.