Повстанці захопили сина Каддафі
01:15, 22 серпня 2011Світ
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Шукають "самого"
Лівійські повстанці захопили сина Муамара Каддафі Сейф аль-Іслама. Про це телеканалу "Аль-Джазіра" повідомив голова Національного перехідного ради Мустафа Абдель Джаліль.
Він додав, що з Сейфом аль-Ісламом будуть поводитися дбайливо - щоб той зміг постати перед судом.
Місце перебування самого Каддафі невідоме. Надходять повідомлення, що повстанці ввійшли на площу, що прилягає до його резиденції.
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