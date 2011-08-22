Повстанці захопили сина Каддафі

Лівійські повстанці захопили сина Муамара Каддафі Сейф аль-Іслама. Про це телеканалу "Аль-Джазіра" повідомив голова Національного перехідного ради Мустафа Абдель Джаліль.

Він додав, що з Сейфом аль-Ісламом будуть поводитися дбайливо - щоб той зміг постати перед судом.

Місце перебування самого Каддафі невідоме. Надходять повідомлення, що повстанці ввійшли на площу, що прилягає до його резиденції.