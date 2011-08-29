Янукович доручив профінансувати заходи, пов'язані з ЦЄІ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 15 вересня 2011 року забезпечити вирішення питання щодо фінансування заходів, пов`язаних із головуванням України у Центральноєвропейській ініціативі.

Про це йдеться у дорученні Президента України “Щодо належної підготовки до головування України у Центральноєвропейській ініціативі у 2012 році”, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Крім того, до 30 вересня має бути створений організаційний комітет з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов`язаних із головуванням України у Центральноєвропейській ініціативі.

Також Президент доручив прем’єру розробити та затвердити план заходів з підготовки та забезпечення головування України у Центральноєвропейській ініціативі.

*** Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним угрупованням країн Центральної та Східної Європи, діяльність якої має на меті налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах та сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні.

До її складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна. З 18 країн-членів ЦЄІ дев’ять вже є членами Європейського Союзу.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ у 1992 р. шляхом участі в діяльності кількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 р. Україна отримала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. набула статус повноправного члена.