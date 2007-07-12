Європарламент не готовий лібералізувати ринок поштових послуг раніше 2011 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні на своєму засіданні в Страсбурзі депутати Європарламенту підтримали проект доповіді Маркуса ФЕРБЕРА (група народних партій, Німеччина), який виступає проти пропозиції Єврокомісії лібералізувати ринок з 1 січня 2009 року і пропонує відкласти лібералізацію до 2011 року. Доповідь підтримали 512 депутатів, при 156 – проти і 18-ти, що утрималися.

Згідно з доповіддю, повне відкриття ринку означає, зокрема, втрату монополії національними операторами на ринку відправлень вагою до 50 грамів.

У документі депутати також висловилися за впровадження додаткового перехідного періоду терміном у два роки – до 31 грудня 2012 року – для країн з маленькою кількістю населення та особливо складним рельєфом і топографією. Водночас, депутати не дійшли згоди щодо конкретного визначення поняття “країни з маленькою кількістю населення”.

У документі депутати дійшли висновку, що лібералізований ринок листів має, тим не менше, зберігати розумні ціни на доставку та збирання поштових відправлень. При цьому депутати вважають за необхідне запровадити у майбутньому єдиний тариф на збирання і доставку листів як в сільській місцевості, так і в містах.

В результаті сьогоднішнього рішення Європарламенту, у випадку, якщо не вдасться досягнути консенсусу між Радою ЄС та депутатами, з 2008 року ринок поштових послуг може залишитися без будь-якого регулювання на європейському рівні, оскільки термін дії чинної нині директиви завершується наприкінці 2008 року.