У Москві та Петербурзі затримано учасників акції «Стратегія-31»

У кількох російських містах сьогодні відбулися акції опозиції «Стратегія-31» на захист 31-ї статті Конституції РФ, яка гарантує свободу зборів і маніфестацій.

У Москві та Санкт-Петербурзі, де влада заборонила проведення мітингів, були затримані десятки активістів опозиції, повідомляє Радіо «Свобода».

За словами очевидців, поліція діяла жорстко. У затриманнях брали участь бійці ОМОНу.

На Тріумфальній площі у Москві опозиціонери влаштували сидячу акцію протесту. У ній взяли участь близько 60 осіб, у тому числі лідер "Другой России" Едуард ЛИМОНОВ. Вони скандували: "Геть тандем!", "Путіна - у відставку!".

У Петербурзі затримано щонайменше 50 осіб.

У Саратові і Нижньому Новгороді акції і хода на підтримку "Стратегії-31" пройшли спокійно.