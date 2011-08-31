У Москві та Петербурзі затримано учасників акції «Стратегія-31»
На захист 31-ї статті Конституції
У кількох російських містах сьогодні відбулися акції опозиції «Стратегія-31» на захист 31-ї статті Конституції РФ, яка гарантує свободу зборів і маніфестацій.
У Москві та Санкт-Петербурзі, де влада заборонила проведення мітингів, були затримані десятки активістів опозиції, повідомляє Радіо «Свобода».
За словами очевидців, поліція діяла жорстко. У затриманнях брали участь бійці ОМОНу.
На Тріумфальній площі у Москві опозиціонери влаштували сидячу акцію протесту. У ній взяли участь близько 60 осіб, у тому числі лідер "Другой России" Едуард ЛИМОНОВ. Вони скандували: "Геть тандем!", "Путіна - у відставку!".
У Петербурзі затримано щонайменше 50 осіб.
У Саратові і Нижньому Новгороді акції і хода на підтримку "Стратегії-31" пройшли спокійно.