Колишній канцлер Німеччини за створення єдиного європейського мінфіну

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер звинуватив Великобританію в тому, що вона хоче забагато просторікувати про те, як має будуватися європейська економіка, залишаючись при цьому поза загальноєвропейським валютним простором.

На його думку, ці дві обставини погано стикуються одна з одною.

В інтерв`ю журналу "Spiegel" Шредер також висловився за створення єдиного європейського міністерства фінансів.

Зараз у Німеччині точаться активні дебати про шляхи подолання боргової кризи в країнах єврозони. Як передає кореспондент Бі-бі-сі в Берліні, частина жителів країни вважає найкращим виходом відмову від євро, який, як вони вважають, не виправдав себе. Натомість інші виступають на користь більшої європейської інтеграції.