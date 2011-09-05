Колишній канцлер Німеччини за створення єдиного європейського мінфіну

04:32, 05 вересня 2011
Світ
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І критикує Лондон за ставлення до євро

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер звинуватив Великобританію в тому, що вона хоче забагато просторікувати про те, як має будуватися європейська економіка, залишаючись при цьому поза загальноєвропейським валютним простором.

На його думку, ці дві обставини погано стикуються одна з одною.

В інтерв`ю журналу "Spiegel" Шредер також висловився за створення єдиного європейського міністерства фінансів.

Зараз у Німеччині точаться активні дебати про шляхи подолання боргової кризи в країнах єврозони. Як передає кореспондент Бі-бі-сі в Берліні, частина жителів країни вважає найкращим виходом відмову від євро, який, як вони вважають, не виправдав себе. Натомість інші виступають на користь більшої європейської інтеграції.

 

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