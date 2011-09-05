Іван Охлобистін вирішив іти в Президенти Росії

Актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін збирається висунути свою кандидатуру на президентських виборах РФ у 2012 році. Як повідомляє "Эхо Москвы",за його словами: "в ході довгих роздумів ми прийшли до переконання, що я балотуватимуся". Хто саме "ми", Охлобистін не уточнив. За словами Охлобистіна, він хоче запропонувати Росії якийсь філософський-ідеологічний концепт, "щоб ми могли стати нацією". Охлобистін признався, що поки не знає, де візьме гроші на передвиборну кампанію. Охлобистіну 45 років. У 2001 році він був рукопокладений в священики в Ташкентській єпархії РПЦ, у 2010 році за власним клопотанням усунений від богослужіння.