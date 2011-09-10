Посол Ізраїлю з родиною полетів з Єгипту, говорити з пресою відмовився

Посол Ізраїлю в Єгипті разом із сім`єю і співробітниками посольства вилетів з каїрського аеропорту до Тель-Авіва, повідомляє РІА «Новости».

Раніше для евакуації громадян Ізраїлю з Єгипту до аеропорту Каїра прибув ізраїльський військовий літак.

Ізраїльський посол, який чекав вильоту до Тель-Авіва в залі для VIP-персон, категорично відмовився спілкуватися з журналістами і заборонив проходження до залу операторів з камерами. Крім того, за інформацією джерел, він наполягав саме на відправленні за ним з Ізраїлю спеціального військового літака, і не погодився вилетіти до Ізраїлю на рейсовому літаку з міркувань безпеки.

Пізно увечері в п`ятницю у будівлі посольства Ізраїлю в Каїрі сталися безпорядки. Демонстранти, які прийшли з площі Тахрір, прорвалися в приміщення архіву ізраїльської дипмісії і викрали документи. За твердженням ізраїльської сторони, вони проникли лише в хол, а не в саме приміщення дипмісії.

Демонстранти, які вимагали видворення ізраїльського посла, також напали на розташовану поряд в районі Гіза будівлю поліцейського управління. Кількість постраждалих в заворушеннях досягла 448 людей, одна людина померла від серцевого нападу.

Єгипетські демонстранти вимагали розірвати відносини з Ізраїлем після збройного інциденту 18 серпня на єгипетсько-ізраїльському кордоні, в результаті якого загинули п`ять єгипетських поліцейських. Працівники правопорядку були убиті в результаті обстрілу з ізраїльського вертольота, який переслідував бойовиків поблизу кордону з Єгиптом.

Єгипет став першою арабською державою, яка уклала більш як 30 років тому мирний договір з Ізраїлем. Разом з тим, у країні традиційно сильні антиізраїльські настрої.