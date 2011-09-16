Результати виборів у Данії (екзит-пол)

Опозіційні ліві партії на чолі з соціал-демократами лідирують на парламентських виборах у Данії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеве телебачення і опитування виборців на виході з дільниць.

За даними дослідження, у лівої опозиції - 90 мандатів з 179 наявних в парламенті (51,1% голосів виборців), у правлячої консервативної коаліції - 85 мандатів (48,9%).

Якщо результати цього й інших екзит-полів, які почали публікуватися в Данії за дві години до закриття виборчих ділянок, підтвердяться, то це означає, що після десятирічного правління ліберально-консервативної коаліциії до влади може прийти лівий уряд.

Лівий опозиційний блок представлений чотирма партіями - соціал-демократичною, Соціалістичною народною партією, червоно-зеленим альянсом і ліво-ліберальною "Радикале Венстре".

Іншою новиною виборів може стати той факт, що вперше в політичній історії Данії уряд очолить жінка - лідер соціал-демократів Хелле Торнінг-Шмідт.

У парламенті країни засідають 179 депутатів, обираних на чотири роки. Четверо з 179 депутатів обираються від Фарерських островів і Гренландії.