Прокурор Франції просить виправдати Ширака

Прокурор Франції попросив виправдати колишнього Президента країни Жака ШИРАКА у справі про "мертві душі" в мерії Парижа, передає NEWSru з посиланням на France 24.

В рамках цієї справи екс-Президента Франції й ще дев`ять чоловік звинувачують у створенні двадцять років тому фіктивних місць в адміністрації французької столиці, якою тоді керував Ж.ШИРАК.

"Я прошу виправдати відповідачів за всіма пред`явленими ним пунктами звинувачення", - заявив прокурор суду, пояснивши, що у звинувачення немає достатніх доказів проти екс-Президента.

Суд над Ж.ШИРАКОМ у Франції став першим процесом, порушеним проти колишнього глави держави, починаючи з часів Другої світової війни. Екс-президента звинувачують у створенні в мерії Парижа, якою він керував в 1977-1995 роки, 28 фіктивних робочих місць, на які він оформив своїх однопартійців, і вони одержували зарплату з міського бюджету.

У разі обвинувачувального вироку Ж.ШИРАК міг одержати строк до 10 років і штраф до 150 тис. євро (210 тис. доларів). У паризькій мерії раніше відмовилися від звинувачень проти Ж.ШИРАКА, оскільки він погодився компенсувати збитки, завдані місту.

Екс-президентові також дозволили не брати участь в подальших слуханнях у зв`язку зі станом його здоров`я, що погіршився, – Ж.ШИРАК страждає від сильних болів. Крім того, повідомлялося, що у 78-річного політика трапляються провали в пам`яті й він просто не здатний відповідати в суді, згадуючи події двадцятирічної давності.

Варто відзначити, що, незважаючи на судове переслідування, Ж.ШИРАК досі є у Франції дуже популярною фігурою. Його рейтинг, як і раніше, вищий, ніж рейтинг нинішнього Президента Ніколя САРКОЗІ.