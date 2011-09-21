Туреччина почне розвідку нафти біля Кіпру

Туреччина і Північний Кіпр підписали в середу в Нью-Йорку угоду про межі шельфу для проведення видобутку нафти й газу біля берегів Кіпру, розділеного на турко- та греко-кіпрську частини, передає РІА "Новости".

Підпис під документом поставили голова турецького уряду Тайіп Ердоган і президент невизнаної міжнародним співтовариством Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК) Дервіш Ероглу.

Угода підписана у відповідь на початок розробки шельфу Республікою Кіпр. Відразу після цього турецький прем`єр Тайіп Ердоган заявив, що Анкара разом з ТРПК протягом тижня почне видобуток нафти і газу у "виключній економічній зоні" Північного Кіпру. Він додав, що в район розробки турецькою стороною шельфу для моніторингу ситуації будуть направлені кораблі ВМС і військова авіація.

Виступаючи після церемонії підписання угоди, Ердоган попередив про введення санкцій проти компаній, які співпрацюють з Республікою Кіпр у розробці шельфу.

"Ми хочемо попередити міжнародні нафтові й газові компанії, які співпрацюють з греками-кіпріотами, про те, що наше міністерство енергетики почало роботи з їх невключення в енергетичні проекти в Туреччині та введення щодо них ряду заходів", - цитує прем`єра телекомпанія NTV.