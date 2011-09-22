У Німеччині заборонена велика організація неонацистів
01:31, 22 вересня 2011Світ
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Розпорядження міністра
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх підписав розпорядження про заборону на діяльність неонацистської організації HNG, повідомляє Бі-бі-сі.
Як заявив міністр, заборону накладено "за агресивні випади проти мирної, демократичної і правової держави". Заборона набуває чинності з моменту підписання документа.
Торік поліція провела серію рейдів, арештувавши десятки неонацистів.
HNG, утворена 1979 року, налічує у своїх лавах близько 600 членів і іменує себе благодійним фондом. Абревіатура HNG розшифровується як "Організація допомоги національним політв`язням", тобто своїм однодумцям та іншим правим екстремістам правого спрямування, які відбувають тюремний термін.
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