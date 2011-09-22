Білорусь віддала свою газову систему за знижку

У Мінську сьогодні відбулася зустріч прем`єр-міністра Білорусі Михайла М`ясникович і голови правління російського концерну "Газпром" Олексія Міллера. Сторони домовилися найближчим часом завершити переговори про купівлю "Газпромом" 50 відсотків газотранспортного підприємства "Бєлтрансгаз" і визначити формулу ціни на природний газ для Білорусі.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, наприкінці 2011 року у Білорусі закінчується дія чотирирічного контракту з "Газпромом". Білоруське керівництво намагається виторгувати кращі умови, оскільки не хоче платити на рівні західноєвропейських споживачів.

Під час попередніх консультацій уряд Білорусії намагався пов`язати ціну на газ з умовами продажу 50% акцій "Бєлтрансгаза", в результаті чого "Газпром" стане повноправним господарем білоруського підприємства (в 2010 р. "Газпром" оформив у власність половину акцій "Бєлтрансгаза"). Проте російські власті заявили, що не поєднуватиме в одне те, що непоєднується.

Проте в серпні прем`єр-міністр Росії Володимир Путін змінив свою думку, сказавши, що Москва готова простягнути руку братньому народу, який потрапив у смугу глибокої фінансової кризи. Зокрема, він доручив "Газпрому" і Міністерству енергетики Росії вивести так званий "понижувальний коефіцієнт інтеграційний" ціни на газ для Білорусії з 2012 року.

За даними білоруських економістів, Мінськ може розраховувати на знижку в межах 12%. По суті, не так багато, якщо врахувати, що цього року середня ціна газу для Білорусії - близько 270 доларів за тисячу кубометрів. Білоруська сторона, керуючись угодами про Митний союз, вважає, що газ повинен коштувати стільки ж, скільки і для російських споживачів.