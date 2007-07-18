Єврокомісію хвилює фосфорна хмара

Моніторинговий інформаційний центр Європейської комісії запропонував Україні допомогу у вигляді здійснення експертизи наслідків для навколишнього середовища аварії потяга з фосфором у Львівській області.

Про це УНІАН повідомила представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ.

“Моніторинговий інформаційний центр запропонував українській владі зробити експертизу щодо середньо- та довгострокових наслідків для навколишнього середовища цієї аварії. Україна зараз розглядає цю пропозицію”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії зазначила, що ЄС готовий надати Україні й іншу допомогу, зокрема, надати літаки, польові шпиталі, засоби пожежогасіння, якщо буде відповідний запит від України.

“Ми можемо діяти, якщо є запит. Поки такого запиту немає, ми маємо вважати, що ситуація знаходиться під контролем української влади”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.

Вона також зазначила, що Єврокомісія підтримує контакт з українською владою.

Говорячи про катастрофу, представник Єврокомісії зауважила, що головною проблемою на сьогодні є фосфорна хмара.

“Хмари не поважають кордонів. І вони можуть потрапити в Польщу чи Румунію, однак поки ми не маємо такої інформації”, - сказала Б.ХЕЛФФЕРІХ.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці через нез’ясовані обставини сталася аварія вантажного потягу у складі 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Того ж дня гасіння пожежі завершене і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.