Україна прагне вільної торгівлі між країнами СНД

Україна сподівається на підписання в жовтні Угоди про зону вільної торгівлі між країнами СНД. Як повідомляє прес-служба уряду України, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв, коментуючи результати 51-го засідання Економічної ради СНД, яке відбулося сьогодні в м.Алмати (Казахстан).

Ухвалено доопрацювати наявні зауваження до тексту, щоб винести його на чергове засідання Ради глав урядів країн СНД 18 жовтня ц.р. в Санкт-Петербурзі.

За словами першого віце-прем`єра, сторони домовилися, що з країнами, які ще мають зауваження, будуть проведені додаткові переговори.

А.Клюєв додав, що українська сторона наполягала на необхідності завершити підготовку проекту угоди: "Позицію української сторони ви добре знаєте - ми останні 15 років послідовно виступаємо за створення в рамках СНД повноцінної зони вільної торгівлі".