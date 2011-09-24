У Лівії повстанці зайняли рідне місто Каддафі
16:11, 24 вересня 2011Світ
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Сирт бомбардувала авіація НАТО
Сили Національної перехідної ради Лівії сьогодні захопили Сирт, одне з останніх міст, яке утримували прихильники колишнього лідера країни полковника Муамара КАДДАФІ.
Як повідомляє Газета.Ru, місто покрите клубами чорного диму, снайперська стрілянина ведеться з мечетей та інших будівель.
Водночас місто сьогодні зазнало авіаударів НАТО. Альянс не коментує свої операції в Сирті у суботу.
Сирт – рідне місто М.КАДДАФІ, яке разом з Бені-Валідом і зданої цього тижня Сабхою, утримувалося силами колишнього лівійського лідера довше за всі інші.
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