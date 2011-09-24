У Лівії повстанці зайняли рідне місто Каддафі

Сили Національної перехідної ради Лівії сьогодні захопили Сирт, одне з останніх міст, яке утримували прихильники колишнього лідера країни полковника Муамара КАДДАФІ.

Як повідомляє Газета.Ru, місто покрите клубами чорного диму, снайперська стрілянина ведеться з мечетей та інших будівель.

Водночас місто сьогодні зазнало авіаударів НАТО. Альянс не коментує свої операції в Сирті у суботу.

Сирт – рідне місто М.КАДДАФІ, яке разом з Бені-Валідом і зданої цього тижня Сабхою, утримувалося силами колишнього лівійського лідера довше за всі інші.