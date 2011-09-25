Студенти захопили студію центрального телебачення Греції

Група з шістдесяти активістів студентського руху захопила у неділю ввечері студію центрального телебачення Греції NET в момент передачі випуску новин і зірвала ефір, повідомляє РІА "Новости".

Випуск новин був несподівано перервано після того, як в студію зайшли десятки людей, які заявили, що вони є членами студентського руху. Активісти вимагали прямого ефіру, щоб виступити з вимогами до уряду щодо нового закону про вищу освіту, який, на їх думку, порушує права студентів.

Керівництво телеканалу провело переговори. Менеджери телебачення пропонували активістам передати їм свої вимоги письмово для зачитування в ефірі, натомість активісти прагнули прямого ефіру. В результаті сторони зійшлися на тому, що прокламація буде зачитана і передана у відеозаписі.

Менеджмент каналу також повідомив поліцію про захоплення студії, і до будинку прибув загін поліцейських. Активісти мирно залишили приміщення телебачення, про затримання інформації не надходило.