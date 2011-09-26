Саудівські жінки отримали право голосу

У Саудівській Аравії жінки отримали право брати участь у голосуванні і висувати свої кандидатури на муніципальних виборах. Про це в неділю оголосив саудівський король Абдулла: "Оскільки ми не хочемо допустити маргіналізації ролі жінки в сучасному суспільстві, ми вирішили включити їх як повноправних членів до Шури, - заявив він. - Жінки зможуть входити як кандидати у муніципальні органи влади і навіть матимуть право голосувати ".

Шура (Консультативна рада) - законодавчий орган в системі управління Садовської Аравії, в якому всі 150 членів призначаються королем.

Монарх додав, що рішення було прийняте на переговорах з високопоставленими представниками мусульманського духовенства (улемами).

На думку кореспондента Бі-бі-сі з міжнародних справ, це надзвичайно несподіваний розвиток подій у вкрай консервативній державі. Саудівські активісти, які тривалий час вели боротьбу за надання жінкам більших прав, вітали цю новину.

Нововведення набудуть чинності після муніципальних виборів, які відбудуться в четвер.